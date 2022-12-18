Тероборонець Олег Василишин збив російську ракету з кулемета та врятував енергетичний об’єкт

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 324

Кулемет, з якого знищили ракету, був захоплений в бою у росіян

Військовослужбовець 112-ї бригади ТрО ЗСУ Олег Василишин приземлив ворожу ракету Х-101 зі звичайного кулемента ПКМ. Крилата ракета впала за 400 метрів від дуже важлового енергетичного об’єкта України, який був врятований від знищення. Про це розповів командир роти справного бійця Олег Герасименко.

Сюжет про неймовірну подію та бійця, що відзначився, зняло Військове телебачення України.

До речі, «щасливий» кулемет, який розтрощив крилату ракету орієнтовною вартістю понад $1 млн виявився трофейним - його українські захисники захопили у ворога під час боїв на Сході. Випадок, коли зі стрілецької зброї збивають ракети надзвичайно рідкісний. Зазвичай крилаті ракети збивають із засобів ППО – переносних або стаціонарних.