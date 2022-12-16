Що відбувається у Пункті незламності на площі Перемоги

Сьогодні, 12:58 Переглядів: 387

Так зараз виглядає Пункт незламності на площі Перемоги. За цей час звернулося вже близько 50 осіб.

Як розповів Телеграфу рятувальник, який працює на місці, люди в основному звертаються, щоб зарядити телефон та скористатися інтернетом. Поки дорослі заряджають телефони — малеча бавиться з іграшками.

Настрій у більшості бойовий;)

Адреси Пунктів незламності у Кременчуці