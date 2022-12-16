Що відбувається у Пункті незламності на площі Перемоги

Так зараз виглядає Пункт незламності на площі Перемоги. За цей час звернулося вже близько 50 осіб.
Як розповів Телеграфу рятувальник, який працює на місці, люди в основному звертаються, щоб зарядити телефон та скористатися інтернетом. Поки дорослі заряджають телефони — малеча бавиться з іграшками.
Настрій у більшості бойовий;)
Адреси Пунктів незламності у Кременчуці
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер