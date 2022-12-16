Поліція Полтавщини знайшла безвісно зниклого 15-річного мешканця Горішніх Плавнів

Нещодавно до поліції Полтавщини звернулась мешканка Горішніх Плавнів, яка повідомила про зникнення її 15-річного сина. Жінка зазначила, що юнак пішов з дому 14 грудня, близько 19.00, та не повернувся. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.
За дві години пошукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження хлопця. Як з’ясувалося, він перебував у друзів. Наразі загрози для його життя та здоров’я немає і хлопчик знаходиться вдома.
Матір юнака подякувала поліцейським за оперативне реагування та допомогу.
Поліція Полтавщини нагадує, що треба знати батькам, якщо зникла дитина:
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер