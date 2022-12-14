З самого ранку на Полтавщині автомобільні служби розчищають дороги від снігу. За інформацією Служби автомобільних доріг у Полтавській області, на дорогах державного значення Кременчуцького району працюють:
Всього на дорогах місцевого значення у Кременчуцькому районі працюють 17 робітників та 12 одиниць техніки для розчищення автошляхів.
Нагадаємо, що сьогодні у кременчужан виникли проблеми з тим, щоб дістатись до роботи.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер