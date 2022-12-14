З самого ранку на Полтавщині автомобільні служби розчищають дороги від снігу

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З самого ранку на Полтавщині автомобільні служби розчищають дороги від снігу. За інформацією Служби автомобільних доріг у Полтавській області, на дорогах державного значення Кременчуцького району працюють:

на автодорозі М-22 Полтава-Олександрія працює 20 робітників та 16 одиниць техніки;

на автодорозі Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь (на ділянці від смт Градизьк до межі Полтавської та Кіровоградської областей) — 2 робітники та 2 одиниці техніки;

на автодорозі Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук (через с. Бочки) — 7 робітників та 6 одиниць техніки.

Всього на дорогах місцевого значення у Кременчуцькому районі працюють 17 робітників та 12 одиниць техніки для розчищення автошляхів.

Нагадаємо, що сьогодні у кременчужан виникли проблеми з тим, щоб дістатись до роботи.