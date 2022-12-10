Минулої ночі горіла дача поблизу Чечелевого

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Минулої ночі, 10 грудня, сталась пожежа у дачному кооперативі «Чумаки» поблизу села Чечелево. Як повідомили у Кременчуцькому районному управління ДСНС, вогонь охопив мансардний поверх дачного будинку. Із вогнем боролися протягом трьох годин рятувальники 15 державної пожежно-рятувальної частини та 2 пожежі автомобіль. Вогнеборці врятували гараж (прибудований до дачного будинку) та поряд розташовану господарчу споруду. На щастя, обійшлося без постраждалих.