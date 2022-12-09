У Кременчуці вчора зробили 223 щеплення від COVID-19

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На вихідних працюють тільки три пункти вакцинації

8 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 223 особи. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 9;

2 доза – 6;

1 бустерна доза – 131;

2 бустерна доза – 77.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 659;

2 дози отримали – 116 328;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 30 389;

2 бустерні дози отримали – 2 286.

Кременчуцькі медики запрошують щепитися вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, що 7 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 145 осіб.