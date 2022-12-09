У Кременчуці виправляють ситуацію, щоб відключення світла було справедливим

Через те, що у Кременчуці було багато скарг щодо несправедливого відключення світла, військова адміністрація переглянула графік погодинних відключень і до нього були додані певні споживачі. Про це повідомив керуючий регіональним управлінням Полтаваобленерго Ігор Петрусь.
Також, були переглянуті схеми для того, щоб мінімізувати скарги населення і більш соціально справедливо зробити ті відключення, які діють на сьогодні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер