У Кременчуці виправляють ситуацію, щоб відключення світла було справедливим

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 952

Через те, що у Кременчуці було багато скарг щодо несправедливого відключення світла, військова адміністрація переглянула графік погодинних відключень і до нього були додані певні споживачі. Про це повідомив керуючий регіональним управлінням Полтаваобленерго Ігор Петрусь.

Також, були переглянуті схеми для того, щоб мінімізувати скарги населення і більш соціально справедливо зробити ті відключення, які діють на сьогодні.