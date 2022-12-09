У Потоках завершують реконструкцію каналізаційної насосної станції

У селі Потоки Кременчуцької громади завершується реконструкція каналізаційної насосної станції. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Насосна станція у Потоках була збудована ще у 80-х роках минулого століття та давно відпрацювала свій термін експлуатації. Тривалий час вона перебувала в аварійному стані, адже її обладнання зношене на 95 %.
Наразі тут замінюють застарілі насоси на нові, турецького виробництва, а також встановлюють сучасні автоматичну та вентиляційні системи.
За словами чиновників, перед комунальниками стоїть завдання завершити ці роботи до кінця року, щоб забезпечити мешканців громади якісними послугами водовідведення.
Раніше ми писали, як на Кременчуччині реконструюють будинки для переселенців.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер