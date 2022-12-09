У Потоках завершують реконструкцію каналізаційної насосної станції

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Її обладнання було зношене на 95%

У селі Потоки Кременчуцької громади завершується реконструкція каналізаційної насосної станції. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Насосна станція у Потоках була збудована ще у 80-х роках минулого століття та давно відпрацювала свій термін експлуатації. Тривалий час вона перебувала в аварійному стані, адже її обладнання зношене на 95 %.

— Завдяки тому, що жителі потоківської громади приєдналися до Кременчука, місто знайшло можливість провести масштабну реконструкцію цього важливого об’єкта. Станція обслуговує каналізаційні мережі будинків, табору відпочинку «Ерудит», сільської амбулаторії, будинку культури та дитячого садочку, — заявили у міськраді.

Наразі тут замінюють застарілі насоси на нові, турецького виробництва, а також встановлюють сучасні автоматичну та вентиляційні системи.

За словами чиновників, перед комунальниками стоїть завдання завершити ці роботи до кінця року, щоб забезпечити мешканців громади якісними послугами водовідведення.

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