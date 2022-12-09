Виконком Кременчука закуповує автомобільні радіостанції та ще один Starlink

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 0

Загальна сума витрат складе 184 тис. гривень

Виконком Кременчуцької міськради Кременчука закуповує автомобільні радіостанції та ще один Starlink Рішення виконкому про виділення коштів зі стабілізаційного фонду ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 9 грудня. Так, на придбання 4 автомобільних радіостанцій передбачили 120 тис. гривень. На придбання Starlink - 64 тис. гривень. Кошти освоюватиме виконком Кременчуцької міськради, їх винайшли у стабілізаційному фонді. Нагадаємо, 11 листопада зі стабфонду на придбання автомобільних радіостанцій, акумуляторів та кабелів виділяли 299,5 тис. гривень. На придбання Starlink Internet UTA-211 - 64 тис. гривень.

Автор: Олеся Данилова

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