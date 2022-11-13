Мерія Кременчука закуповує Starlink, радіостанції та акумулятори

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 258

Мерія Кременчука закуповує радіостанції, акумулятори та Starlink. Рішення виконкому про виділення коштів зі стабілізаційного фонду ухвалили депутати Кременчкуької міської ради на сесії 11 листопада.

Так, на придбання автомобільних радіостанцій, акумуляторів та кабелів передбачили 299,5 тис. гривень. На придбання Starlink Internet UTA-211 - 64 тис. гривень.

Кошти освоюватиме виконком Кременчуцької міськради.



