Виконком Кременчука на більш ніж півмільйона закуповує техніку для оснащення укриття

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Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили більше 500 тис. гривень на закупівлю техніки для оснащення укриття виконкому. Рішення виконавчого комітету про виділення коштів зі стабілізаційного фонду ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 11 листопада.

Так, на придбання системи контролю доступу виділили 210,8 тис. гривень. На придбання комп’ютерів у складі багатофункціональних пристроїв, принтеру та мережевого комутатора - 296,3 тис. гривень. Зазначається, що ця техніка та пристрої потрібні для облаштування споруди цивільного захисту (укриття) у приміщенні мерії - для виконання посадових обовязків працівників служб, що працюють під час повітряної тривоги в укритті.