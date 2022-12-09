Як змінився ліміт електроенергії на Полтавщині після ракетних обстрілів

До війни 800-850 МВт, а тепер 333 МВт
Сьогодні, у Кременчуці відбулась пресконференція з керуючим регіональним управлінням Полтаваобленерго Ігорем Петрусем.
До воєнного стану в Полтавській області лімітні обмеження були приблизно 800-850 МВт, а нині ліміт становить 333 МВт.
За інформацією керуючого регіональним управлінням Полтаваобленерго, область працює дуже в складних умовах, тому забезпечити 100% населення та промисловість на сьогодні в умовах дефіциту потужності немає можливості.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер