Як змінився ліміт електроенергії на Полтавщині після ракетних обстрілів

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 607

Сьогодні, у Кременчуці відбулась пресконференція з керуючим регіональним управлінням Полтаваобленерго Ігорем Петрусем.

До воєнного стану в Полтавській області лімітні обмеження були приблизно 800-850 МВт, а нині ліміт становить 333 МВт.

За інформацією керуючого регіональним управлінням Полтаваобленерго, область працює дуже в складних умовах, тому забезпечити 100% населення та промисловість на сьогодні в умовах дефіциту потужності немає можливості.

— Ми як енергетики звертаємось до всіх, до населення, до підприємців з розумінням віднестися до даної проблеми. 333 МВт на область — це дуже мало, це менше, ніж 40% потужності, яка була у воєнний час, але в ті часи коли не було ракетних обстрілів ворога, — повідомив Ігор Петрусь.