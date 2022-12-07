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Кременчук, Полтавщина

У Полтаві погасили марки «Зброя перемоги»

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 184

Марки, конверт і поштівку випустили до Дня Збройних сил України

6 грудня, у День Збройних сил України, у Полтаві очільники Полтавської ОВА та Полтавської облради провели спецпогашення набору марок і конверта «Зброя Перемоги», який до Дня ЗСУ випустила Укрпошта.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

Поштовий випуск «Зброя перемоги» містить марковий аркуш, художній конверт і поштівку. Тираж — 200 000 маркових аркушів. Номінальна вартість кожної марки — U (12 грн) + 3 грн на благодійність.

На марках зображенні зразки озброєння, що активно застосовується для нищення окупантів:

  • РСЗВ «Вільха»;
  • РК-360МЦ «Нептун»;
  • БПЛА «Байрактар ТБ2»;
  • ПТРК FGM-14 «Джавелін»;
  • ПТРК «Стугна-П»;
  • ВАРК «М142 Хаймарс».
— На кожній марці зображено зразок вітчизняного й закордонного озброєння ЗСУ. Але найкраще знайомі з цією зброєю наші вороги: спробували її міць на власній шкурі. Від нашого «Нептуна» до американського «Хаймарса». Хай ця зброя та ЗСУ й надалі будуть острахом для агресора, — зазначив Лунін.

За повідомленням АТ «Укрпошта», поштовий випуск «Зброя перемоги» вже доступна онлайн та у міських відділеннях.

— Пам'ятайте, що випуск має благодійну складову — 18 грн з кожного замовлення йде на підтримку наших вояків, — наголосили в «Укрпошті».

Раніше ми писали, що у День захисників і захисниць України в Полтаві погасили нову серію марок «Слава Збройним Силам України!».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: філателія марки конверт поштівка поштовий випуск Хаймарс Джавелін Стугна Байрактар Нептун Вільха
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