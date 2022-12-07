У Полтаві погасили марки «Зброя перемоги»

6 грудня, у День Збройних сил України, у Полтаві очільники Полтавської ОВА та Полтавської облради провели спецпогашення набору марок і конверта «Зброя Перемоги», який до Дня ЗСУ випустила Укрпошта.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Поштовий випуск «Зброя перемоги» містить марковий аркуш, художній конверт і поштівку. Тираж — 200 000 маркових аркушів. Номінальна вартість кожної марки — U (12 грн) + 3 грн на благодійність.
На марках зображенні зразки озброєння, що активно застосовується для нищення окупантів:
За повідомленням АТ «Укрпошта», поштовий випуск «Зброя перемоги» вже доступна онлайн та у міських відділеннях.
Раніше ми писали, що у День захисників і захисниць України в Полтаві погасили нову серію марок «Слава Збройним Силам України!».
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер