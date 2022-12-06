Стало відомо, кому Кременчуцьке тролейбусне управління заплатить майже 16 млн грн за дизпаливо

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 502

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» (КТУ) за результатами відкритих торгів, що пройшли 1 грудня, повідомило про намір укласти договір з ТОВ «БВС Ритейл». Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prоzorro. Сума укладеного договору становитиме 15,72 млн гривень.

Нагадаємо, 22 листопада 2022 року КТУ оголосило тендер на закупівлю 300 тисяч літрів дизельного пального. Згідно з тендерною документацією, постачальник повинен поставити на автозаправні станції учасника (власні, орендовані, партнерські) на території Кременчука (на відстані, що не перевищує 2 км від місця знаходження тролейбусного управління) 300 тисяч літрів дизпалива класу Євро-5.

Терміни постачання — до 31 грудня 2023 року. Очікувана вартість закупівлі становила 17,1 млн гривень.

Конкуренцію на торгах ТОВ «БВС Ритейл» склало ТОВ «Вест Кард», що запропонувало вищу ціну – 16,8 млн гривень за 300 тис. літрів дизпалива.

Таким чином 1 літр дизпального обійдеться КТУ у 52,43 гривні за 1 літр – майже на 5 гривень дешевше, ніж планувалося.

Станом на 6 грудня середня ціна дизпалива на Полтавщині складає 55,3 гривні за літр.

ТОВ «БВС Ритейл» засноване у Полтаві у 2021 році, спеціалізується на роздрібній торгівлі паливом. Засновник компанії – ПП «Компанія Надежда». Власники пакетів акцій - Віктор Батраченко (51%), Станіслав Батраченко (47%), Сергій Саміков (1.7%). Директор – Олександр Крачко. Фірма входить в групу компаній «Надежда» (всього – 24 компанії).

За результатами публічних торгів ТОВ «БВС Ритейл» уклало 573 договори на 35 млн гривень. Очікується підписання ще 34 договорів на 37,2 млн гривень, враховуючи і договір з КП «КТУ».