У Кременчуці патрульні склали три адмінпротоколи на водія під наркотиками

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Він не мав посвідчення водія і права сідати за кермо

5 грудня нетверезий керманич отримав 3 адміністративні матеріали від кременчуцьких патрульних. Про це сповістила патрульна поліція міста.

Близько 4.00 на вулиці Великій набережній поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів охоронці порядку з’ясували, що у керманича відсутнє посвідчення водія, а також що він не має права керувати автівкою і протягом цього року притягався до відповідальності за це порушення ПДР.

Спілкуючись із водієм, патрульні помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду 36-річний керманич відмовився в присутності двох свідків. Окрім цього, провівши поверхневу перевірку, поліцейські знайшли у нього наркотики.

Тож охоронці порядку склали на чоловіка протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) та ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування, повторно протягом року) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу.