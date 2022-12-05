На війні загинув військовий з Горішніх Плавнів Олександр Півень

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У бою за незалежність і свободу України загинув військовослужбовець з Горішніх Плавнів Олександр Півень. 29 листопада плавнівці провели в останню путь старшого сержанта.

Олександр народився 2 лютого 1975 року в селі Митлашівка Драбівського району Черкаської області. У 1979 році сім’я переїхала до Горішніх Плавнів.

У 1990 році, після закінчення 9 класів першої загальноосвітньої школи, Олександр вступив до Комсомольського політехнічного технікуму, який у 1994 році закінчив за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів», здобувши кваліфікацію техніка-механіка. Потім працював у ТОВ «Кисень».

У 1998-2000 рр. проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України.

У 2014-2015 рр. брав участь в антитерористичній операції з відстоювання незалежності й цілісності України.

До війни Олександр працював у Київському транспортному підприємстві «Автокар-777» водієм-далекобійником. Коли дізнався про війну – повернувся з-за кордону й пішов до військкомату добровольцем. 22 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну.

24 листопада 2022 року захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, старший сержант Збройних сил України Олександр Півень героїчно загинув біля міста Бахмута Донецької області.

Поховали старшого сержанта Збройних сил України Олександра Півня в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».