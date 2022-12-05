У центрі Кременчука не розминулись Daewoo та Toyota

5 грудня на перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Левка Лук'яненка у Кременчуці сталася ДТП без травмованих. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Водій автомобіля Daewoo, наближаючись до перехрестя, продовжив рух на забороняючий сигнал світлофора, внаслідок чого, зіткнувся з автомобілем Toyota, водій якого рухався на зелений.
При дорожньо-транспортній пригоді авто отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер