У центрі Кременчука не розминулись Daewoo та Toyota

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5 грудня на перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Левка Лук'яненка у Кременчуці сталася ДТП без травмованих. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Водій автомобіля Daewoo, наближаючись до перехрестя, продовжив рух на забороняючий сигнал світлофора, внаслідок чого, зіткнувся з автомобілем Toyota, водій якого рухався на зелений.

При дорожньо-транспортній пригоді авто отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.