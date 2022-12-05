Хокеїсти «Кременчука» без проблем розібралися з «Соколом» та «Києвом»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 207

Цими вихідними 3 та 4 грудня у столиці хокейний клуб «Кременчук» зіграв з київськими командами. 3-го грудня команда Олександра Савицького перемогла в рівному конкурентному поєдинку.

«Сокіл» (Київ) – «Кременчук» – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – Тимченко (Брага, Варава), 05:04. 1:1 – Янішевський, 25:24. 1:2 – Матусевич (Сібілевич, Середницький), 47:13. 1:3 – Лялька (Брага, Матусевич), 59:58

«Сокіл»: Сердюк; Полоницький – Сисак, Чердак – Мазур – Слюсар; Вол. Алексюк – Євсейчик, Благий – Качан – Янішевський; Горлушко – Вал. Алексюк, Костромітін – Бондарєв – Говорушко, Жеребко, Утукін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв

«Кременчук»: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Лялька – Кривошапкін – Сеник; Ігнатенко – Кругляков, Тиченко – Гніденко – Брага; Максименко – Варава, Геворкян – Федоров – Андрющенко; Абдуллаєв, Середницький – Кривенко, Сібілевич. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

Кидки: 36 (10 + 12 + 14) – 37 (21 + 7 + 9)

Штраф: 14 (6 + 2 + 6) – 12 (0 + 4 + 8)

Напередодні цього матчу в «Сокіл» не вірив майже ніхто. Суттєві кадрові втрати (травма Гайдука, дискваліфікація Григор’єва, від’їзд у збірну Бабинця) поставили тренерів киян у скрутне становище. Вибір виконавців був настільки невеликий, що в гравця після п’ятирічної паузи змушений був перекваліфіковуватися 39-річний асистент головного тренера Артем Бондарєв. І ще добре, що останньої миті лікарі таки дозволили грати ще двом хокеїстам – нападникові Володимирові Чердаку, який травмував руку в матчі з «Дніпром» і Олександрові Горлушку, в якого за лічені дні до гри серйозно піднялася температура.

Іншими словами, серед окремих вболівальників і навіть спеціалістів закрадалося побоювання, щоб гра лідерів не перетворилася в одностороннє побоїще.

Проте «Сокіл» у цьому матчі здивував, видавши найкращий з початку поточного сезону матч. Господарі агресивніше розпочали зустріч і не знітилися, навіть пропустивши відносно швидку шайбу від Святослава Тимченка. Кияни створили біля воріт Кирила Кучера два моменти, але не змогли їх використати.

Переломним у матчі міг стати відрізок, коли «Кременчук» у середині першого періоду двічі поспіль отримував подвійну більшість. Але «Сокіл» вистояв. Ускладнила завдання киянам нова втрата: через пошкодження ноги гри не зміг продовжити нападник Ігор Слюсар.

Попри це в другій третині «Сокіл» вже почувався повноцінним господарем льоду. Невдовзі після того, як Олексій Янішевський проштовхнув шайбу за лінію воріт кидком з близької відстані, двічі поспіль міг відзначатися молодий Володимир Костромітін. Спершу він на швидкості втік від двох оборонців, вже наче й обіграв Кучера, але голкіпер «Кременчука» останньої миті таки склався і врятував команди. Невдовзі Володимир промахнувся кидком з близької відстані.

Третій період суперники, розуміючи ціну помилки, провели дуже обережно. За такої гри вирішальною могла виявитися будь-яка помилка. Або індивідуальна майстерність когось із гравців. Таким хокеїстом виявився оборонець «Кременчука» Денис Матусевич, який ефектним кидком від синьої лінії спрямував шайбу під поперечину воріт Сави Сердюка – 1:2.

Повівши в рахунку, хокеїсти «Кременчука» якийсь час домінували на льоду і навіть двічі поспіль отримували чисельну більшість. Обидва рази вилучався Іван Сисак. Причому вдруге – за атаку суперника високо піднятою ключкою на чотири хвилини. Втім, вигоди з цієї переваги «Кременчук» не мав. Щобільше, заробивши два поспіль вилучення, гості більшу частину цього часу діяли в меншості. В форматі 4х3 «Сокіл» влаштував справжню облогу воріт Кучера. Але Кирило діяв блискуче і пробити себе ще раз не дав. Як і в наступні три хвилини, коли кияни, спершу в рівних складах, а потім знявши воротаря, влаштували облогу гостьових воріт і створили чимало гольових моментів.

У підсумку питання про переможця були зняті лише за дві секунди до завершення основного часу, коли Віталій Лялька вразив порожні ворота «Сокола».

З третьої спроби протистояння «Сокола» і «Кременчука» нарешті виправдало статус матчу лідерів. Хоча підсумок наразі залишається незмінний: команда Олександра Савицького виграла втретє поспіль.

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Аутсайдер чемпіонату «Київ» зумів нав’язати боротьбу лідерові, але клас та майстерність «Кременчука» все ж таки не дозволили статися сенсації. Підопічні Олександра Савицького перемогли 4:2 і забрали з Києва шість очок у двох матчах проти столичних команд.

ХК «Київ» – «Кременчук» – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – Гніденко (Матусевич, – менш.), 11:06. 1:1 – Бондаренко (Попович), 29:34. 1:2 – Кривошапкін, 39:24. 1:3 – Геворкян (Кривенко), 42:39. 2:3 – Шилкін (Черемнов), 44:09. 2:4 – Гніденко (Тимченко, Брага), 48:26.

19:17 Брага («К») не реалізував штрафний кидок (воротар).

«Київ»: Вязовов; Дворецький – Попович, Вол.Гаврилюк – Лаврик, Нєвєров – Стоцький; Швачка – Куцевич – Бондаренко, Бега – Істомінов – Зик, Шилкін – Черемнов – Люлюк, Горбунов, Яценко. В.о. головного тренера – Сергій Нужин.

«Кременчук»: Макаренко; Матусевич – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Абдуллаєв; Лялька – Кривошапкін – Геворкян; С.Тимченко – Гніденко – Брага, Федоров, Б.Андрющенко; Тренер – Олександр Савицький;

Арбітри – О.Батєзатов, А.Перетятько, лайнсмени – А.Кузьминський, М.Качмар.

Інспектор – В.Бабинець (Київ).

Кидки: 13 (6+4+3) – 55 (20+12+23).

Штраф: 10 – 31.

Аутсайдер чемпіонату України «Київ» не зміг виставити на гру свої найкращі сили, які допомогли команді напередодні переграти «Берсерки», але при цьому столична команда дала відсіч лідерові, утримуючи аж до останньої хвилини другого періоду сенсаційні – 1:1… У складі господарів шикарний матч відіграв голкіпер Владислав Вязовов (понад 50 сейвів!), але і він не зміг завадити сольному проходу Гліба Кривошапкіна, який забив важливий гол «у роздягальню» – 2:1.

У заключній 20-хвилинці підопічні Олександра Савицького все ж таки трансформували свою тотальну ігрову перевагу в голи і спокійно довели справу до перемоги навіть без ключових гравців Іллі Сеніка та Богдана Середницького, вилученого в першому періоді до кінця матчу (хокеїст отримав 5+20 хвилин штрафу за гру високопіднятою ключкою проти Бондаренка).

Одним із героїв зустрічі у гостей став форвард Артем Гніденко, якому у 42 роки вдалося оформити гольовий дубль!

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