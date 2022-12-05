На березі водосховища знайшли речі зниклого чоловіка

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4 грудня о 9.35 на березі Кременчуцького водосховища поблизу с. Пронозівка Градизької селищної територіальної громади Кременчуцького району виявили особисті речі (велосипед та одяг) 68-річного жителя с. Пронозівка, який 30 листопада пішов на риболовлю та не повернувся.

За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, на пошукові роботи громадянина були залучені три працівники Градизької водолазної станції та два працівники 6 державного пожежно-рятувального поста (м. Глобине), які 4 грудня об 11.40 вилучили тіло з води. Тіло направлено до Глобинського бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Рятувальники застерігають громадян від небезпеки, яка може бути біля водойм взимку:

Йдучи на зимову риболовлю, повідомте комусь із близьких чи знайомих час коли плануєте повернутись та де будете перебувати; Беріть із собою заряджені мобільні телефони; Зараз на деяких водоймах вже утворюється крихкий лід, але виходити на нього небезпечно! Втримайтесь від виходу на тонку кригу! Батьки, розповідайте своїм дітям про небезпеку прогулянок на льоду

Якщо ви бачите людину на кризі, яка потребує допомоги, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!