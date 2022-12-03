У Кременчуці відбулась «НЕлекція» для ліцеїстів з Олександром Педаном

Вчора, 2 грудня, у Кременчуці в ліцеї «Політ» Олександр Педан провів проєкт «НЕлекція з Педаном» в рамках кампанії дитячого фонду UNICEF.
Всього відбудеться 15 івентів в 13 містах, місто Кременчук вже 8 в списку Олександра Педана, а всього на Полтавщині буде три заходи.
Програма українського телеведучого включає діалог з дітьми і батьками та засвоєння важливої інформації через розваги.
Під час лекцій Олександр ще розповів плюси офлайн-навчання, на його думку:
- Насправді проблема наших батьків недооцінена. Усі кажуть: діти – це нове покоління, вони всі в гаджетах, всі ліниві. Можуть казати, що вчителі якісь не такі, але 75% дітей, батьки яких не займаються спортом на постійній основі, не будуть займатися спортом. Батьки для дітей – рольова модель, і тому вони мають допомагати, впливати, спілкуватися і спонукати дітей до навчання. Певно, що дітям краще в офлайні, тому що, по-перше, батькам треба більше часу, треба працювати. По-друге, діти в офлайні все ж таки в більшій безпеці, тому що їх поведуть в укриття, яке ДСНС дозволили, а вдома незрозуміло, що буде з дитиною, де вона залишиться. І, по-третє, як засвоюються знання, і зрозуміло, що важлива соціалізація.
Батьки посиділи з дітками і зрозуміли, що вчителі важливі, освіта важлива. І взагалі ось ця офлайн-освіта, наскільки вона крута у нас в Україні.
Також ведучий Олександр Педан розповів, чи будуть вони продовжувати такі проєкти після війни.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер