У Кременчуці відбулась «НЕлекція» для ліцеїстів з Олександром Педаном

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Вчора, 2 грудня, у Кременчуці в ліцеї «Політ» Олександр Педан провів проєкт «НЕлекція з Педаном» в рамках кампанії дитячого фонду UNICEF.

- Це велика кампанія спільно до навчання, тобто це мотивація дітей, щоб вони таки продовжували навчатися, - сказав Олександр Педан.

Всього відбудеться 15 івентів в 13 містах, місто Кременчук вже 8 в списку Олександра Педана, а всього на Полтавщині буде три заходи.

- Тут багато переселених осіб, а у нас одна з тематик – мінна безпека, я розповідаю дітям зрозумілою мовою, що таке міни, на скільки вони небезпечні, як діяти, щоб ненашкодити собі. Ще ми говоримо про різні речі, про ментальне здоров'я, про фізичну активність, про стрес і що це нормально – почувати себе в стані стресу, - прокоментував Олександр.

Програма українського телеведучого включає діалог з дітьми і батьками та засвоєння важливої інформації через розваги.

- Ми привезли шикарний квест дітям, тому що вважаємо, що дітям потрібно таку серйозну тему подавати з різних боків, і зокрема щоб ця тема була розкрита ще й в ігровій формі. Квест спеціально підготовлений для наших діток на ці теми, що ми проговорюємо: здорове харчування, мінна безпека, ментальне здоров'я і так далі. Також у нас ще одна місія разом з UNICEF: ми намагаємось створити діалог разом із вчителями і батьками і взагалі освітою. Тобто щоб батьки прийшли і поставили ті запитання, які їх турбують: про виклики навчання під час війни, як навчатися без світла, що робити, коли немає інтернету, і як наздоганяти програму, коли канікули, - Олександр Педан.

Під час лекцій Олександр ще розповів плюси офлайн-навчання, на його думку:

- Насправді проблема наших батьків недооцінена. Усі кажуть: діти – це нове покоління, вони всі в гаджетах, всі ліниві. Можуть казати, що вчителі якісь не такі, але 75% дітей, батьки яких не займаються спортом на постійній основі, не будуть займатися спортом. Батьки для дітей – рольова модель, і тому вони мають допомагати, впливати, спілкуватися і спонукати дітей до навчання. Певно, що дітям краще в офлайні, тому що, по-перше, батькам треба більше часу, треба працювати. По-друге, діти в офлайні все ж таки в більшій безпеці, тому що їх поведуть в укриття, яке ДСНС дозволили, а вдома незрозуміло, що буде з дитиною, де вона залишиться. І, по-третє, як засвоюються знання, і зрозуміло, що важлива соціалізація. Батьки посиділи з дітками і зрозуміли, що вчителі важливі, освіта важлива. І взагалі ось ця офлайн-освіта, наскільки вона крута у нас в Україні.

Також ведучий Олександр Педан розповів, чи будуть вони продовжувати такі проєкти після війни.

- Після наших зустрічей ми бачимо, як в дітей горять очі, вони хочуть навчатися і отримувати інформацію. Такі заходи будуть потрібні в Україні постійно і зараз, і після війни, тому що це почуття стресу, ці нерви нікуди не діваються. Ми всі живемо в рівних умовах, і діти також стресують, тому я думаю, що ми будемо й далі їздити, якщо буде така можливість та підтримка, ми залюбки поїдемо з компанією ще.