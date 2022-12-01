У поліції знайшли кращий бік вимкнення електроенергії – кількість злочинів зменшилась

За поліцейською статистикою темрява на вулицях та в домівках сприяла зменшенню крадіжок та пограбувань
Впродовж минулого тижня, коли застосовувалося аварійне вимкнення електроенергії, кількість зареєстрованих злочинів суттєво зменшилася. Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Після блекауту, з 23 листопада, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів.
В результаті цих заходів кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем.
Зокрема, кількість повідомлень про шахрайства знизилася на 24 %, а про викрадення транспортних засобів — на 23 %.
Також на 7% зменшилася кількість повідомлень про вчинення крадіжок та на 3% про пограбування.
Також Ігор Клименко зазначив, що за минулий тиждень зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах України.
Нагадаємо, що кременчужани скаржаться на довгу відсутність електропостачання, недотримання графіків та несправедливість, коли одних відключають, а інших — ні.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер