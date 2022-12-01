Водна поліція Кременчука виявила на Кам'янському водосховищі двох браконьєрів на човні

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції вночі 1-го грудня виявили двох браконьєрів, які займалися незаконною риболовлею на Кам'янському водосховищі Дніпра. Для цього вони використовували човен з навісним двигуном та дві сітки. Браконьєри встигли виловити лише 20 кг риби, а збитків державі завдали на 190 тисяч грн.
Для документування злочинної діяльності затриманих на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.
Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За даним фактом підрозділом дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер