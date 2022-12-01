Водна поліція Кременчука виявила на Кам'янському водосховищі двох браконьєрів на човні

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Браконьєри виловили 20 кг риби, а збитків державі завдали аж на 190 тисяч грн

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції вночі 1-го грудня виявили двох браконьєрів, які займалися незаконною риболовлею на Кам'янському водосховищі Дніпра. Для цього вони використовували човен з навісним двигуном та дві сітки. Браконьєри встигли виловити лише 20 кг риби, а збитків державі завдали на 190 тисяч грн.

Для документування злочинної діяльності затриманих на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Під час проведення невідкладних слідчих дій поліцейські встановили, що порушниками є двоє місцевих чоловіків, 1982 та 1963 років народження. З місця події працівники служби дізнання вилучили понад 20 кілограмів незаконно добутої риби, човен та 2 сітки загальною довжиною близько 200 метрів. За попередніми підрахунками фахівців, розмір завданих правопорушниками збитків державі складає понад 190 тисяч гривень, — повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом підрозділом дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.