Посилки щастя: поліція виявила кременчужанку, яка продавала наркотики через пошту

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Підозрювана збувала наркотики по всій території України – їй загрожує до 10 років позбавлення волі

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, викрили кременчужанку, яка займалася розповсюдженням наркотичних засобів на території України через поштові відправлення. За даним фактом поліція проводить досудове розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій нами встановлено, що 37-річна жителька міста Кременчук, займалася протиправною діяльністю, пов’язаною із торгівлею наркотичними засобами. Під час проведення санкціонованих судом обшуків за місцем проживання фігурантки слідчі поліції виявили та вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти. Вилучені речові докази направлено на дослідження, — повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За інформацією начальника Управління боротьби з наркозлочинністю в Полтавській області Ігоря Полищука, наразі особі повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.