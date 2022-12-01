Посилки щастя: поліція виявила кременчужанку, яка продавала наркотики через пошту

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, викрили кременчужанку, яка займалася розповсюдженням наркотичних засобів на території України через поштові відправлення. За даним фактом поліція проводить досудове розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За інформацією начальника Управління боротьби з наркозлочинністю в Полтавській області Ігоря Полищука, наразі особі повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер