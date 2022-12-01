Вчора поліцейські Кременчуччини затримали рекордну за листопад кількість п’яних водіїв

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В останній день осені правоохоронці затримали п’ятьох любителів сісти за кермо у нетверезому стані

Ситуація у Кременчуцькому районі залишається складною, але контрольованою. Протягом минулої доби надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів у районі скоєно не було.

Проблеми населенню та промисловості завдають постійні відключення електроенергії, коли до графіку погодинних відключень світла (ГПВ) через недостатню потужність єдиної енергосистеми країни додаються графіки аварійних відключень. До речі, аварійні відключення світла можливі й сьогодні.

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомляють, що протягом минулої доби громадяни лише один раз викликали патрульну поліцію для приборкання особи, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. За наслідками протиправних дій цього чоловіка складено адмінпротокол про домашнє насильство.

А от на дорогах району було затримано аж 5-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Це своєрідний рекорд листопада. Можливо відсутність світла сприяє вживанню алкоголю водіями, або ж патрульна поліція підвищила ефективність своєї роботи.

Щодо нетверезих водіїв складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Вчора поліцейські затримали двох осіб за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. За даними фактами відкриті кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Кременчуцьке районне управління ДСНС повідомляє лише про один виклик за минулу добу на гасіння пожежі біля будинку №39 на вулиці Європейській у Кременчуці. Інформація про пожежу на відкритій території не підтвердилась.