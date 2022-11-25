У Кременчуці опалення з’явиться протягом кількох годин, – Лунін

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 590

У Кременчуці тепло з’явиться протягом кількох годин, зараз всюди в місті тривають налагоджувальні роботи на мережах. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його інформацією, 100% котелень області запустили. Тимчасово призупиняють роботу ті, які потрапляють під графіки погодинних відключень. Як з’являється світло, вони повертаються до звичного режиму.

Нагадаємо, 24 листопада міський голова Кременчука Віталій Малецький попереджав, що на запуск опалення може знадобитися кілька діб.