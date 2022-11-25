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Кременчук, Воїни світла

Помер військовий з Горішніх Плавнів Едуард Гриценко

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 828

 

Поховали полеглого солдата Збройних сил України Едуарда Гриценка в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно»

23 листопада у Горішніх Плавнях Кременчуцького району попрощалася із захисником Едуардом Леонідовичем Гриценком, який віддав своє життя боротьбі за свободу й територіальну цілісність України. Помер військовий від тяжкої хвороби 19 листопада. 

Едуард народився 24 листопада 1975 року у Кропивницькому. У 1979 році сім’я переїхала до Горішніх Плавнів. До першого класу Едуард пішов у середню школу №4, а закінчував здобуття середньої освіти у школі №2. Продовжив навчання в Комсомольському політехнічному технікумі. З 1994 року проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, на інших підприємствах Кропивницького й Горішніх Плавнів.

— На російсько-українську війну пішов добровольцем із першого дня. Війна – це завжди надлюдські випробування, виснажливі фізичні та психологічні навантаження, переохолодження, хвороби. І все це лягає на плечі наших захисників. 19 листопада від тяжкої хвороби помер солдат Збройних сил України Едуард Гриценко в госпіталі Миколаєва. Світла пам’ять про Едуарда Гриценка назавжди збережеться в наших серцях, у нашій пам’яті, в історії громади, в історії України. Слава Україні! — сказав міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков.

Поховали полеглого солдата Збройних сил України Едуарда Гриценка в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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