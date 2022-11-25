Помер військовий з Горішніх Плавнів Едуард Гриценко

Поховали полеглого солдата Збройних сил України Едуарда Гриценка в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно»
23 листопада у Горішніх Плавнях Кременчуцького району попрощалася із захисником Едуардом Леонідовичем Гриценком, який віддав своє життя боротьбі за свободу й територіальну цілісність України. Помер військовий від тяжкої хвороби 19 листопада.
Едуард народився 24 листопада 1975 року у Кропивницькому. У 1979 році сім’я переїхала до Горішніх Плавнів. До першого класу Едуард пішов у середню школу №4, а закінчував здобуття середньої освіти у школі №2. Продовжив навчання в Комсомольському політехнічному технікумі. З 1994 року проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, на інших підприємствах Кропивницького й Горішніх Плавнів.
Поховали полеглого солдата Збройних сил України Едуарда Гриценка в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер