У Кременчуці лікарні вже з теплом, а містян закликають вимкнути всі електроприлади

Лікарні міста забезпечені водою, частково електрикою і теплом, автономні котельні працюють. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький
Лікарні міста забезпечені водою, частково електрикою і теплом, автономні котельні працюють. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своєму Telegram-каналі.
Мер закликав кременчужан вимкнути з розеток усі електроприлади адже при відновленні енергопостачання можливі сильні коливання напруги.
- Маємо й гарну новину: за минулу добу у Кременчуці народилось 4 немовлят, - зауважив міський голова.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер