Раківка у блекауті: анонсовані пункти незламності поки що не працюють

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 205

Зарядитись можна лише у рятувальників та магазині Розетка

На Раківці зарядити гаджети можна лише у пункті видачі магазину Розетка (вул. Республіканська, 134-А та у пожежній частині, що на набережній Лейтенанта Дніпрова.

У рятувальників можна також погрітися та випити гарячого чаю.

На Раківці анонсований пункт незламності у школі № 6 та садочку 59 - не працюють.

Телеграфу там повідомили, що наразі не завезено ані генераторів, ані буржуйок.







