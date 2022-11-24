Раківка у блекауті: анонсовані пункти незламності поки що не працюють

На Раківці зарядити гаджети можна лише у пункті видачі магазину Розетка (вул. Республіканська, 134-А та у пожежній частині, що на набережній Лейтенанта Дніпрова.
У рятувальників можна також погрітися та випити гарячого чаю.
На Раківці анонсований пункт незламності у школі № 6 та садочку 59 - не працюють.
Телеграфу там повідомили, що наразі не завезено ані генераторів, ані буржуйок.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер