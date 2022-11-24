Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли в Кременчуці з'явиться світло

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 762

Керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік розповів про ситуацію з енергопостачанням, яка склалася на 10.00 24 листопада. За його словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Вже частково відновили подачу енергії на північний напрямок, зараз ведуться роботи для електропостачання на Кременчук, Кременчуцький район і Полтавську область.

- Тривають роботи, попередні результати будуть відомі о 15.00. Плануємо залучити максимальну кількість сил і засобів як Полтаваобленерго, так і потужності Укренерго для найшвидшого відновлення ліній електроспоживання, - розповів пан Лєднік.

За його словами, є й проблеми: подекуди трапились обриви ліній електропередач, їх зараз потрібно відновити. Керівник РВА закликав Кременчужан зберігати спокій, адже наразі робиться все, аби в оселях якнайшвидше з'явилося світло.