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Топ новина, Кременчук

Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли в Кременчуці з'явиться світло

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 762

 

За словами керівника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка, відновлення постачання електроенергії відбудеться протягом доби

Керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік розповів про ситуацію з енергопостачанням, яка склалася на 10.00 24 листопада. За його словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Вже частково відновили подачу енергії на північний напрямок, зараз ведуться роботи для електропостачання на Кременчук, Кременчуцький район і Полтавську область.

- Тривають роботи, попередні результати будуть відомі о 15.00. Плануємо залучити максимальну кількість сил і засобів як Полтаваобленерго, так і потужності Укренерго для найшвидшого відновлення ліній електроспоживання, - розповів пан Лєднік.

За його словами, є й проблеми: подекуди трапились обриви ліній електропередач, їх зараз потрібно відновити. Керівник РВА закликав Кременчужан зберігати спокій, адже наразі робиться все, аби в оселях якнайшвидше з'явилося світло.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: світло електроенергія відновлення
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