Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли в Кременчуці з'явиться світло

За словами керівника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка, відновлення постачання електроенергії відбудеться протягом доби
Керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік розповів про ситуацію з енергопостачанням, яка склалася на 10.00 24 листопада. За його словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Вже частково відновили подачу енергії на північний напрямок, зараз ведуться роботи для електропостачання на Кременчук, Кременчуцький район і Полтавську область.
За його словами, є й проблеми: подекуди трапились обриви ліній електропередач, їх зараз потрібно відновити. Керівник РВА закликав Кременчужан зберігати спокій, адже наразі робиться все, аби в оселях якнайшвидше з'явилося світло.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер