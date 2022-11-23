Кременчужан та гостей міста кличуть на благодійний концерт «Відкриймо серце до добра»

Почесна гостя заходу – співачка з Полтави, незряча переможниця конкурсу «Україна має талант» Олена Ковтун
Громадська організація «На крилах надії України» запрошує мешканців та гостей Кременчука на урочистий благодійний захід «Відкриймо серце до добра», який присвячений Міжнародному дню людей з обмеженими можливостями. Про це йдеться на сторінці організації у фейсбуці.
Почесна гостя свята – співачка з Полтави, незряча переможниця конкурсу «Україна має талант» Олена Ковтун.
Захід відбудеться 2 грудня о 12.00 в малому залі Міського палацу культури на бульварі Пушкіна.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер