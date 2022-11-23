Кременчужан та гостей міста кличуть на благодійний концерт «Відкриймо серце до добра»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 157

Громадська організація «На крилах надії України» запрошує мешканців та гостей Кременчука на урочистий благодійний захід «Відкриймо серце до добра», який присвячений Міжнародному дню людей з обмеженими можливостями. Про це йдеться на сторінці організації у фейсбуці.

Це ще одна нагода зібратися усім разом, поспілкуватися, подарувати свою увагу і турботу тим, хто цього дуже чекає, послухати пісні, побачити талановитих виконавців міста та області, – мовиться в анонсі.

Почесна гостя свята – співачка з Полтави, незряча переможниця конкурсу «Україна має талант» Олена Ковтун.

Захід відбудеться 2 грудня о 12.00 в малому залі Міського палацу культури на бульварі Пушкіна.