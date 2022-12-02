На Полтавщині під час руху загорівся ВАЗ 21093

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1 грудня близько 14.30 у Миргороді у напрямку руху вулиць Гурамішвілі та Гоголя під час руху загорівся ВАЗ 21093.

За попередніми даними інспекторів сектору реагування патрульної поліції Миргородського райвідділу, на щастя, 28-річний водій ВАЗа не постраждав.

Пожежу локалізували вогнеборці Миргородського РУ ГУ ДСНС.