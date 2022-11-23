Ситуація на Кременчуччині та де той рубильник, що відключає будинки від світла

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 732

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла в цілому спокійно, хоча світло продовжували відключати, але вже не за аварійним графіком, а планово. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів на території району не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Він зазначив, що на Кременчуччині ситуація з відключенням електропостачання нормалізувалася — аварійних відключень немає, а застосовується графік погодинних відключень електропостачання, що вже не так дошкуляє жителям. Втім, деякі громадяни продовжують скаржитися, що в одних будинках світло відключають частіше, а в інших рідше чи не відключають взагалі.

— Минулої п’ятниці ми запрошували на брифінг керівника Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Ігоря Петруся і він доступно розповів, чому світло відключають нерівномірно та коли ситуація покращиться. За ці дні вона дійсно покращилася. Хочу пояснити, що ані в районній військовій адміністрації, ані в органах місцевого самоврядування немає того «рубильника», який відключає будинки від світла. Ми маємо бути вдячні ЗСУ, нашим воїнам, завдяки яким ми всі ці незначні незручності переживаємо у себе вдома. А не так, як це доводиться переживати мешканцям окупованих чи звільнених від окупації міст, де немає ані світла, ані води, ані опалення. Віримо в ЗСУ та разом працюємо на Перемогу, — пояснив Артем Даценко.

Протягом минулої доби громадяни двічі викликали патрульну поліція для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

На дорогах району було затримано троє водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Вчора опівночі управління ДСНС отримало інформацію про замінування одного з торговельних центрів Кременчука. При перевірці об'єкта інформація не підтвердилася.