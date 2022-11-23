Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
Кременчук, Надзвичайні новини

Ситуація на Кременчуччині та де той рубильник, що відключає будинки від світла

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 732

 

Ситуація з відключенням електропостачання нормалізувалася

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла в цілому спокійно, хоча світло продовжували відключати, але вже не за аварійним графіком, а планово. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів на території району не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Він зазначив, що на Кременчуччині ситуація з відключенням електропостачання нормалізувалася — аварійних відключень немає, а застосовується графік погодинних відключень електропостачання, що вже не так дошкуляє жителям. Втім, деякі громадяни продовжують скаржитися, що в одних будинках світло відключають частіше, а в інших рідше чи не відключають взагалі.

— Минулої п’ятниці ми запрошували на брифінг керівника Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Ігоря Петруся і він доступно розповів, чому світло відключають нерівномірно та коли ситуація покращиться. За ці дні вона дійсно покращилася. Хочу пояснити, що ані в районній військовій адміністрації, ані в органах місцевого самоврядування немає того «рубильника», який відключає будинки від світла. Ми маємо бути вдячні ЗСУ, нашим воїнам, завдяки яким ми всі ці незначні незручності переживаємо у себе вдома. А не так, як це доводиться переживати мешканцям окупованих чи звільнених від окупації міст, де немає ані світла, ані води, ані опалення. Віримо в ЗСУ та разом працюємо на Перемогу, — пояснив Артем Даценко.
Чому світло відключають нерівномірно, коли ситуація на Кременчуччині покращиться та як вберегти електроприлади 

Протягом минулої доби громадяни двічі викликали патрульну поліція для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

На дорогах району було затримано троє водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Вчора опівночі управління ДСНС отримало інформацію про замінування одного з торговельних центрів Кременчука. При перевірці об'єкта інформація не підтвердилася.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА замінування ДСНС відключення електроенергії Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 46 від 17 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх