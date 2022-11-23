Ситуація на Кременчуччині та де той рубильник, що відключає будинки від світла

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла в цілому спокійно, хоча світло продовжували відключати, але вже не за аварійним графіком, а планово. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів на території району не зафіксовано.
Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Він зазначив, що на Кременчуччині ситуація з відключенням електропостачання нормалізувалася — аварійних відключень немає, а застосовується графік погодинних відключень електропостачання, що вже не так дошкуляє жителям. Втім, деякі громадяни продовжують скаржитися, що в одних будинках світло відключають частіше, а в інших рідше чи не відключають взагалі.
Протягом минулої доби громадяни двічі викликали патрульну поліція для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.
На дорогах району було затримано троє водіїв у стані алкогольного сп’яніння.
Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
Вчора опівночі управління ДСНС отримало інформацію про замінування одного з торговельних центрів Кременчука. При перевірці об'єкта інформація не підтвердилася.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер