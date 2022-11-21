Сьогодні Кременчук накриють хмари та опади

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 316

Сьогодні, 21 листопада, очікується хмарна погода, дощ, місцями зі снігом. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі, вранці та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом в південно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі …-2…+3°С, вдень …+3…+8°С.