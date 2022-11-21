Фотофакт: біля Диканьки фура злетіла з дороги (уточнено)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 520

20 листопада, близько 15.30, на трасі Полтава-Зіньків біля Диканьки фура злетіла з дороги. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Інформації про постраждалих не надходило.

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За попередньою інформацією від пресслужби поліції, вантажний автомобіль Ford, під керуванням 40-річного полтавця, виїхав за межі проїзної частини дороги та з'їхав у кювет. На щастя, унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Через ДТП рух автодорогою був тимчасово ускладнений, оскільки причіп транспортного засобу частково перебував на проїзній частині.