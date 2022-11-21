За добу на Полтавщині зареєстровано 6 небезпечних подій

ДТП та пожежі
За добу, 20 листопада, на території Полтавської області, зареєстровано 6 небезпечних подій, про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.
Дві пожежі в житловому секторі; одна пожежа безгосподарної будівлі; дорожньо-транспортна пригода, в якій травмована одна людина та два нещасні випадки, в яких врятовано дві людини.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер