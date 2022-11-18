143 щеплення від COVID-19 зробили вчора у Кременчуці

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Отримати щеплення від коронавірусної хвороби можна в КДЦ на Керченській та у 7 амбулаторіях ЗП-СМ

17 листопада у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 143 особи. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 5;

2 доза – 7;

1 бустерна доза – 89;

2 бустерна доза – 42.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 49;

2 дози отримали – 116 101;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 28 965;

2 бустерні дози отримали – 1 732.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 16 листопада у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 181 особа.