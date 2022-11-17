181 людина вчора щепилася від COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 56

Центр і пункти вакцинації працюють до 17.00, проте під закриття краще не приходити

16 листопада у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 181 особа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 18;

2 доза – 13;

1 бустерна доза – 116;

2 бустерна доза – 34.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 474;

2 дози отримали – 116 094;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 28 876;

2 бустерні дози отримали – 1 690.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 15 листопада у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 196 осіб.