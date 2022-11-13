На Кременчуччині навчають добровольців пожежної охорони

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 80

У Кременчуцькому районі професійні рятувальники навчають добровольців пожежної охорони. Про це повідомили у Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

На базі 6-го державного пожежно-рятувального посту м. Глобине Кременчуцького району організували проведення початкової підготовки членів пожежно-рятувального підрозділу Івановоселищенської добровільної пожежної охорони. Проходження теоретичної підготовки поєднується із практичною.

Місцеві добровольці набувають спеціальних знань і практичних навичок для забезпечення запобігання виникнення пожеж у територіальній громаді та організації їх гасіння.

Навчання проходить відповідно до тимчасових навчального плану та навчальної програми початкової підготовки членів пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони Полтавської області.

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