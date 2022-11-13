На Кременчуччині навчають добровольців пожежної охорони

У Кременчуцькому районі професійні рятувальники навчають добровольців пожежної охорони. Про це повідомили у Головне управління ДСНС України у Полтавській області.
На базі 6-го державного пожежно-рятувального посту м. Глобине Кременчуцького району організували проведення початкової підготовки членів пожежно-рятувального підрозділу Івановоселищенської добровільної пожежної охорони. Проходження теоретичної підготовки поєднується із практичною.
Місцеві добровольці набувають спеціальних знань і практичних навичок для забезпечення запобігання виникнення пожеж у територіальній громаді та організації їх гасіння.
Навчання проходить відповідно до тимчасових навчального плану та навчальної програми початкової підготовки членів пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони Полтавської області.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер