Працівникам КП «Теплоенерго» знайшли гроші на зарплату

Працівникам КП «Теплоенерго» виплатять заробітну плату. 5,42 млн гривень винайшли після перерозподілу бюджету депаратамента житлово-комунального господарства зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
Рішення виконкому про виділення коштів зі стабілізаційного фонду ухвалили депутати Кременчкуцької міської ради на сесії 11 листопада. Гроші перерахують КП «Теплоенерго» на виплату зарплати та нарахування працівникам підприємства.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер