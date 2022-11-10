Кременчуцька РВА про оперативну ситуацію у районі: одна пожежа та купа п’яних водіїв на дорогах

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 154

Минула доба на Кременчуччині пройшла відносно спокійно. Надзвичайних подій та резонансних злочинів зафіксовано не було.

Про це повідомляє Кременчуцька районна військова адміністрація з посиланням на інформацію із районного управління Національної поліції та районного управління ДСНС.

Вогнеборці виїжджали на виклик про пожежу у приватному житловому будинку на вулиці Виноградній,13 у Кременчуці. До прибуття рятувальників вогонь встигли погасили сусіди. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Рятувальників ДСНС у Кременчуці також викликали на гасіння пожежі у будинку №6 на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів. Але інформація про пожежу не підтвердилась.

Протягом минулої доби громадяни двічі викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з дебоширів складено адмінпротокол про домашнє насильство. За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) було притягнуто 6-х водіїв, що значно більше ніж зазвичай.

Зауважимо, що за скоєння цього правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. А за повторне протягом року вчинення такого порушення передбачений удвічі більший штраф (34 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.