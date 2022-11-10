Загорівся будинок на вулиці Виноградній, бо мешканці були необережні з вогнем

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9 листопада о 19.55 до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у приватному будинку на вулиці Виноградній. Про це поінформувало Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

На місце виїхали рятувальники 15 державної пожежно-рятувальної частини. Займання в будинку помітили сусіди, і, сповістивши службу порятунку, відразу приступили до гасіння. Як з'ясувалося, вони ліквідували пожежу до прибуття підрозділу рятувальників.

Вогонь закоптив стіни та стелю кімнати, де виникла пожежа, на площі 30 кв. м та знищив вживані речі. Ймовірно, що причиною пожежі стала необережність з вогнем мешканців будинку.

*Фото ілюстративне