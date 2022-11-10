У Кременчуці можуть з'явитися вулиці Горліса-Горського та Симона Петлюри

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 165

Завершився 4 етап голосування за перейменування вулиць у Кременчуці. Мешканці нашого міста вже не так активно голосують за перейменування вулиць.

Замість бульвару Пушкіна може зявитися бульвар Українського Відродження, також можуть зявитися вулиці на честь Василя Сліпака, Горліса-Горського, Симона Петлюри та Марії Приймаченко.

Незабаром має зібратися комісія з перейменування, яка має запропонувати проєкт, який винесуть на сесію Кременчуцької міської ради.

Результати онлайн голосування станом на 22.00 9 листопада можете переглянути у фотоблоці.