У Кременчуці можуть з'явитися вулиці Горліса-Горського та Симона Петлюри

Завершився 4 етап голосування за перейменування вулиць у Кременчуці. Мешканці нашого міста вже не так активно голосують за перейменування вулиць.
Замість бульвару Пушкіна може зявитися бульвар Українського Відродження, також можуть зявитися вулиці на честь Василя Сліпака, Горліса-Горського, Симона Петлюри та Марії Приймаченко.
Незабаром має зібратися комісія з перейменування, яка має запропонувати проєкт, який винесуть на сесію Кременчуцької міської ради.
Результати онлайн голосування станом на 22.00 9 листопада можете переглянути у фотоблоці.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер