На Полтавщині підприємство 8 місяців забруднювало повітря своїми викидами

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Державне підприємство з міста Карлівки, попри відсутність відповідного дозволу, майже 8 місяців здійснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря*, унаслідок чого довкіллю було заподіяно шкоду на загальну суму понад 5 млн грн. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Решетилівська окружна прокуратура пред’явила позовну заяву до державного підприємства про стягнення заподіяної шкоди унаслідок порушення природоохоронного законодавства. Позов пред’явлено в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Наразі Господарський суд Полтавської області відкрив провадження у справі.

*Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання суб’єктом господарювання в установленому законом порядку дозволу на це. У галузі охорони атмосферного повітря встановлюються нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря, гранично допустимі викиди забруднюючих речовин стаціонарних джерел тощо. Порядок розроблення та затвердження вказаних нормативів встановлюється Кабінетом Міністрів України.