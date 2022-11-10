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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині підприємство 8 місяців забруднювало повітря своїми викидами

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 109

 

Тепер має відшкодувати понад 5 млн грн

Державне підприємство з міста Карлівки, попри відсутність відповідного дозволу, майже 8 місяців здійснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря*, унаслідок чого довкіллю було заподіяно шкоду на загальну суму понад 5 млн грн. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Решетилівська окружна прокуратура пред’явила позовну заяву до державного підприємства про стягнення заподіяної шкоди унаслідок порушення природоохоронного законодавства. Позов пред’явлено в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Наразі Господарський суд Полтавської області відкрив провадження у справі.

*Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання суб’єктом господарювання в установленому законом порядку дозволу на це. У галузі охорони атмосферного повітря встановлюються нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря, гранично допустимі викиди забруднюючих речовин стаціонарних джерел тощо. Порядок розроблення та затвердження вказаних нормативів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: izbirkom.org.ua
Теги: забруднення повітря підприємство викиди відшкодування
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