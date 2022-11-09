В акваторії Кременчуцького водосховища тренуватимуться військові

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 307

Не обговорюйте в соцмережах та зберігайте спокій

З 8 по 10 листопада з 17.00 по 21.00 в акваторії Кременчуцького водосховища будуть проводять навчальні тренування військових. Про це повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Він звернувся із проханням до місцевих жителів утриматись від коментарів та обговорення в соціальних мережах, меседжерах місць дислокації вибухів та пострілів. Зберігайте спокій!