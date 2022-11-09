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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 18-річна дівчина зімітувала своє викрадення, щоб отримати викуп

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 497 Коментарів: 1

 

Вона хотіла, аби її співмешканець перерахував їй 28 тисяч гривень

Поліцейські Миргородського райвідділу поліції повернули додому 18-річну дівчину, яка зімітувала своє викрадення і намагалася отримати викуп в сумі 28 тисяч гривень від свого співмешканця. Про це інформує Миргородський райвідділ поліції.

До поліції 7 листопада близько 21.30 надійшло повідомлення від 23-річного жителя Комишнянської тергромади Миргородського району про зникнення його 18-річної співмешканки. Хлопець повідомив, що на його мобільний додаток з номера дівчини надійшло повідомлення з інформацією про її ймовірне викрадення, зґвалтування та насильне утримування із вимогами негайно перерахувати 28 тисяч гривень на мобільний рахунок. Втративши зв’язок зі співмешканкою, чоловік швидко звернувся за допомогою до поліції.

Максим Бодак, заступник начальника Миргородського райвідділу поліції, розповідає:

- Отримавши повідомлення, нами було негайно задіяно оперативний підрозділ Миргородського райвідділу поліції та поінформовано обласний Главк. 8 листопада близько 10.00 оперативні працівники кримінальної поліції Миргорода розшукали дівчину у селищі Ромоданівської тергромади. При спілкуванні з поліцейськими дівчина зізналася, що історію зі своїм викраденням та зґвалтуванням вона вигадала задля отримання грошей від свого хлопця.

Поліцейські сповістили заявника, що знайшли його дівчину, та повернули її за місцем мешкання. Поліція проводить перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка даній події.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: викрадення викуп
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Коментарі: 1

15
slava:
Сьогодні, 12:55

дылда здоровая,а уже хитропопая

 

...будущая разводила бабушек и дедушек


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