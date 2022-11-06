На Полтавщині поліція затримала чотирьох браконьєрів, які незаконно виловили півтони риби

Чотирьох порушників, які на гумовому човні займалися риболовлею в акваторії Кременчуцького водосховища, виявили ввечері 4-го листопада працівники Управління авіації та поліції на воді Національної поліції України, спільно з представниками однієї з громадських організацій міста Київ.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Рибалок викрили на гарячому з чималим уловом поблизу села Шушвалівка Кременчуцького району. Порушниками виявилися четверо місцевих жителів віком 26, 37, 39 та 41 років.
За даним фактом підрозділом дізнання територіального відділу поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Тривають необхідні слідчі дії.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер