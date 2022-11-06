На Полтавщині поліція затримала чотирьох браконьєрів, які незаконно виловили півтони риби

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Браконьєри рибалили з гумового човна на Кременчуцькому водосховищі

Чотирьох порушників, які на гумовому човні займалися риболовлею в акваторії Кременчуцького водосховища, виявили ввечері 4-го листопада працівники Управління авіації та поліції на воді Національної поліції України, спільно з представниками однієї з громадських організацій міста Київ.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Рибалок викрили на гарячому з чималим уловом поблизу села Шушвалівка Кременчуцького району. Порушниками виявилися четверо місцевих жителів віком 26, 37, 39 та 41 років.

- Під час проведення невідкладних слідчих дій слідчо-оперативна група відділу №1 (м Глобине) Кременчуцького райуправління поліції вилучила близько 500 кілограмів незаконно добутої риби, гумовий човен з навісним двигуном та 14 сіток. За попередніми обчисленнями, розмір завданих державі збитків перевищує 16 мільйонів гривень, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом підрозділом дізнання територіального відділу поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Тривають необхідні слідчі дії.