Сьогодні, 6 листопада, «Укренерго» знову вводить графік погодинних відключень на Полтавщині

НЕК «Укренерго» знову вводить графіки погодинних відключень електроенергії. Так, 6 листопада світло вимикатимуть у Києві та семи областях.
Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».
Так, світло вимикатимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.
Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.
Зазначається, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Нагадаємо, зранку у суботу, 5 листопада, ввели графіки погодинних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях. Але пізніше «Укренерго» відмінило ці графіки та ввело графіки аварійних відключень електроенергії.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер