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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Сьогодні, 6 листопада, «Укренерго» знову вводить графік погодинних відключень на Полтавщині

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 34

 

Графіки погодинних відключень електроенергії вводяться у Києві та семи областях

НЕК «Укренерго» знову вводить графіки погодинних відключень електроенергії. Так, 6 листопада світло вимикатимуть у Києві та семи областях.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

- Сьогодні, 6 листопада, Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів. Введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ), - йдеться в повідомленні.

Так, світло вимикатимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Зазначається, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Нагадаємо, зранку у суботу, 5 листопада, ввели графіки погодинних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях. Але пізніше «Укренерго» відмінило ці графіки та ввело графіки аварійних відключень електроенергії.

В НЕК «Укренерго» пояснили, чи будуть після аварійних відключень світла ще й погодинні
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Автор: Віктор Крук
Теги: Укренерго відключення електроенергії графік відключень Полтавщина світло
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