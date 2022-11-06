Нападника ХК «Кременчук» Тимофія Савицького викликали у збірну України U-20

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 88

Молодіжна збірна України до 20 років з 6 по 13 листопада проведе навчально-тренувальний збір у словацькому Кошице. В рамках підготовки команди до молодіжного чемпіонату світу-2022 у дивізіоні IB (11-17 грудня) тренерський штаб на чолі з Олександром Бобкіним та Русланом Борисенком запросив до складу 23 гравці. Серед яких гравець ХК «Кременчук» Тимофій Савицький, ще один наш гравець Давид Сабілевич знаходиться «на олівці» у головного тренера.

Збірна України U20

Воротарі: Гліб Арцатбанов («Спарта» U20, Чехія), Роман Батиг («Кралове Пісек» U17, Чехія), Савва Сердюк («Сокіл»).

Захисники: Федір Бабенко («Берані Злін» U20, Чехія), Володимир Волков («Слован» U20, Словакія), Арсеній Кісельов («Хернінг» U20, Данія), Ігор Первушин («Пантер», Естонія), Артем Портной («Дніпро»), Владислав Сушков («Ейсадлер Дортмунд», Німеччина), Володимир Трошкін («Серветт-Женева» U20, Швейцарія), Іван Шамардін (Німеччина).

Нападники: Павло Атаманчук («Штеірмарк» U20, Австрія), Артем Грабовецький («Спарта» U20, Чехія), Ілля Дубський («Мангейм», U20, Німеччина), Михайло Ковальчук («Унія» U20, Україна), Олександр Койда («Дніпро»), Михайло Красножон («Кошице» U20, Словаччина), Андрій Кривоножкін («Легіон»), Кліментій Лисак («Енергія», Литва), Тимофій Савицький («Кременчук»), Станіслав Садовіков («Берані Злін» U20, Чехія), Микита Сидоренко («Динамо-Пардубіце» U20, Чехія), Данило Царковський («Енергія», Литва).

Традиційно під час міжнародної паузи у листопаді до табору збірної України не приїдуть українські легіонери з Північної Америки, де у заокеанських лігах регулярні чемпіонати не перериваються на ігри національних збірних. Таким чином, тренерський штаб «синьо-жовтих» на зборах у Словаччині зможе розраховувати виключно на кандидатів із Європи та внутрішньої першості.

- Наших північноамериканців ми чекаємо на фінальний збір із 1 грудня перед ЧС-2022 у Польщі, а зараз зробили ставку на інших кандидатів, у тому числі з українського чемпіонату: Савицького, Портного, Койду та Кривоножкіна, які дуже непогано проявили себе на старті сезону, – говорить керманич молодіжної збірної України Олександр Бобкін. – На жаль, не змогли за «технічними моментами» викликати в команду Давида Сібілевича, який після паузи повернувся до хокею і показує стабільну гру за «Кременчук», але на цього хлопця ми розраховуємо вже в грудні. Те саме я можу сказати і про наших легіонерів з чемпіонату Фінляндії – Данили Трахта та Олександра Шаповалова, які виступають у молодіжній лізі Суомі. Щодо воротарської лінії, то окрім Савви Сердюка, який виступає за «Сокіл» і перебуває у нас перед очима, на останній рубіж ми викликали Гліба Арцатбанова, котрий давно не приїжджав до збірної України, а також Романа Батига – воротаря 2006 р.н., який викликався влітку на збори юнацької збірної України та показав себе з кращого боку. Хочемо його подивитися на більш дорослому рівні.

Зазначимо, що у рамках словацького збору молодіжна збірна України не залишиться без спаринг-партнерів. Менеджер команди та свіжоспечений рекордсмен-снайпер чемпіонатів України Сергій Бабинець провів титанічну роботу з пошуку суперників і завдяки своїм зв’язкам у Словаччині зумів домовитися про товариські матчі проти ХК «Требішов» (8 листопада) та ХК «Михаловце» U20 (11 листопада).