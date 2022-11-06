Гороскоп на 7-13 листопада: Тільцям - побачення, Скорпіонам - кар’єра, Близнюкам - гармонія

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 288

Усі ми чудово розуміємо, що сьогодні найкращим передбаченням астрологів стане передбачення нашої найшвидшої Перемоги над ворогом. Всі ми цього дуже чекаємо і наближаємо цей день кожен на своєму місці.

А поки що Астрологiчний гороскоп з 7 по 13 листопада підкаже, які події на вас чекають протягом найближчого тижня.

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Прийшов час переглянути свої життєвi цiлi: вiдкинути тi, якi стали недосяжними або нецiкавими, i поставити перед собою новi. Не зривайте свiй гнiв на оточуючих. У четвер новi пропозицiї звучатимуть вельми заманливо, але вони не принесуть анi вигоди, анi задоволення - суцiльна тяганина i втрачений час. У вихiднi днi будьте поблажливiшими до настрою близьких людей, адже всi ми не застрахованi вiд помилок.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)

Тиждень буде досить метушливим i напруженим. Можуть бути проблеми з транспортом. Дбайливiше ставтеся до грошей i документiв, особливо чужих. Є небезпека їх втратити. Бережiть свої таємницi, iнакше ризикуєте стати об`єктом плiток. У п`ятницю є шанс знайти нову перспективну роботу. Також цього дня будуть вдалi побачення.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)

Скиньте з себе тягар непотрiбних проблем та сумнiвiв i спробуйте зловити радiсть вiд спiлкування з природою i близькими людьми. Цього тижня вашi мрiї здiйснюватимуться, бо доля сама зробить все, що для цього потрiбно. Вам навiть не доведеться докладати особливих зусиль. На роботi i в особистому життi все складаєте на вашу користь. Ви вiдчуєте гармонiю i повноту життя.

РАК (22.06 - 23.07)

Цього тижня варто звернути увагу на своє оточення, на взаємостосунки з партнерами, друзями, родичами. Швидше за все, вам не вдасться придiляти достатньо часу сiм`ї через зайнятiсть на роботi. Є небезпека переоцiнити свої сили. Багато часу потребуватимуть дiти, у вихiднi проведіть час з рідними.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Час для творчості. Цього тижня вам доведеться неабияк попрацювати, справи просуватимуться поволi. Проте дуже правильно - i вiдчуття цього додасть упевненості у власних силах. В середу було б добре зробити роботу над помилками. У п`ятницю слiд пошукати спiльнi iнтереси з близькими i спробувати органiзувати з ними вiдпочинок.

ДIВА (24.08 - 23.09)

Цього тижня ви можете вiдчути, що жити стало легше. Багато проблем вiдступлять або розчиняться, немов дим. Зiрки передбачають вам розширення кола спiлкування i новi знайомства. Тiльки не варто бути дуже вiдвертими з тими, кого погано знаєте. Четвер - день самостiйних рiшень i працi, а не порожнього базiкання.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)

Цього тижня побережiть свої сили, надайте оточуючим можливiсть самим вирiшити свої проблеми. Змiна планiв у ваших партнерiв створить для вас додатковий клопiт. Призупиненi проекти почнуть поступово розвиватися. У суботу вдало пройде побачення з новим знайомим, а ось давнi любовнi стосунки можуть дати трiщину. Намагайтеся не виплiскувати емоцiї, тримайте їх пiд контролем.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11)

Цього тижня ви будете здатнi вирiшити найскладнiшi завдання. Це час активних дiй i блискавичної реакцiї. Не витрачайте його даремно, бо зiбравшись, ви зможете гори звернути. Ваша кар`єра йде в гору, вам запропонують пiдвищення.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)

Тиждень бажано присвятити пiдбиттю певних пiдсумкiв i до суботи не затiвати нiчого нового. У вiвторок добре пiддаються виправленню ранiше допущенi промахи i недоліки. Весь тиждень надходитимуть цiкавi пропозицiї в дiловiй сферi. Будьте в центрi громадського життя, але не вплутуйтеся в сумнiвнi пiдприємства. У вихiднi вас можуть чекати проблеми i змiни вдома, до яких ви не цiлком готовi.

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01)

Придiлiть бiльше часу роботi, але вихiднi днi присвятiть собi. Намагайтеся розiбратися зi своїм внутрiшнiм свiтом. Чи не дуже багато чого викликає у вас негатив? Дiловi амбiцiї в другiй половинi тижня не принесуть бажаних результатiв, а вашi скороспiшнi iнiцiативи навряд чи потребують негайної реалiзацiї.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02)

Деякi важливi органiзацiйнi питання вирiшуватимуться важко, навiть якщо ви докладете максимум зусиль. Бажано зберiгати у секретi свої плани i задуми, щоб їх вдало втiлити у життя. На початку тижня вас в буквальному розумiннi можуть завалити роботою. Не варто зациклюватися на нагальних проблемах, подумайте про особисте життя, про сiм`ю i дiтей. У п`ятницю влаштуйте зустрiч з друзями.

РИБИ (20.02 - 20.03)

Цього тижня не слiд поспiшати i робити зайвих рухiв. Суєта лише втомить, спокiй же допоможе багато в чому розiбратися. Побережiть здоров`я, але не розслабляйтеся зовсiм. У вiвторок не дивуйтеся через думки фiлософського характеру, цей день розташовує до роздумiв i духовного зростання. У п`ятницю можливi суперечки у стосунках з родичами.