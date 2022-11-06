Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Здоров'я

Гороскоп на 7-13 листопада: Тільцям - побачення, Скорпіонам - кар’єра, Близнюкам - гармонія

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 288

 

Найкращим передбаченням астрологів стане передбачення нашої найшвидшої Перемоги над ворогом

Усі ми чудово розуміємо, що сьогодні найкращим передбаченням астрологів стане передбачення нашої найшвидшої Перемоги над ворогом. Всі ми цього дуже чекаємо і наближаємо цей день кожен на своєму місці.

А поки що Астрологiчний гороскоп з 7 по 13 листопада підкаже, які події на вас чекають протягом найближчого тижня.

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Прийшов час переглянути свої життєвi цiлi: вiдкинути тi, якi стали недосяжними або нецiкавими, i поставити перед собою новi. Не зривайте свiй гнiв на оточуючих. У четвер новi пропозицiї звучатимуть вельми заманливо, але вони не принесуть анi вигоди, анi задоволення - суцiльна тяганина i втрачений час. У вихiднi днi будьте поблажливiшими до настрою близьких людей, адже всi ми не застрахованi вiд помилок.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)

Тиждень буде досить метушливим i напруженим. Можуть бути проблеми з транспортом. Дбайливiше ставтеся до грошей i документiв, особливо чужих. Є небезпека їх втратити. Бережiть свої таємницi, iнакше ризикуєте стати об`єктом плiток. У п`ятницю є шанс знайти нову перспективну роботу. Також цього дня будуть вдалi побачення.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)

Скиньте з себе тягар непотрiбних проблем та сумнiвiв i спробуйте зловити радiсть вiд спiлкування з природою i близькими людьми. Цього тижня вашi мрiї здiйснюватимуться, бо доля сама зробить все, що для цього потрiбно. Вам навiть не доведеться докладати особливих зусиль. На роботi i в особистому життi все складаєте на вашу користь. Ви вiдчуєте гармонiю i повноту життя.

РАК (22.06 - 23.07)

Цього тижня варто звернути увагу на своє оточення, на взаємостосунки з партнерами, друзями, родичами. Швидше за все, вам не вдасться придiляти достатньо часу сiм`ї через зайнятiсть на роботi. Є небезпека переоцiнити свої сили. Багато часу потребуватимуть дiти, у вихiднi проведіть час з рідними.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Час для творчості. Цього тижня вам доведеться неабияк попрацювати, справи просуватимуться поволi. Проте дуже правильно - i вiдчуття цього додасть упевненості у власних силах. В середу було б добре зробити роботу над помилками. У п`ятницю слiд пошукати спiльнi iнтереси з близькими i спробувати органiзувати з ними вiдпочинок.

ДIВА (24.08 - 23.09)

Цього тижня ви можете вiдчути, що жити стало легше. Багато проблем вiдступлять або розчиняться, немов дим. Зiрки передбачають вам розширення кола спiлкування i новi знайомства. Тiльки не варто бути дуже вiдвертими з тими, кого погано знаєте. Четвер - день самостiйних рiшень i працi, а не порожнього базiкання.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)

Цього тижня побережiть свої сили, надайте оточуючим можливiсть самим вирiшити свої проблеми. Змiна планiв у ваших партнерiв створить для вас додатковий клопiт. Призупиненi проекти почнуть поступово розвиватися. У суботу вдало пройде побачення з новим знайомим, а ось давнi любовнi стосунки можуть дати трiщину. Намагайтеся не виплiскувати емоцiї, тримайте їх пiд контролем.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11)

Цього тижня ви будете здатнi вирiшити найскладнiшi завдання. Це час активних дiй i блискавичної реакцiї. Не витрачайте його даремно, бо зiбравшись, ви зможете гори звернути. Ваша кар`єра йде в гору, вам запропонують пiдвищення.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)

Тиждень бажано присвятити пiдбиттю певних пiдсумкiв i до суботи не затiвати нiчого нового. У вiвторок добре пiддаються виправленню ранiше допущенi промахи i недоліки. Весь тиждень надходитимуть цiкавi пропозицiї в дiловiй сферi. Будьте в центрi громадського життя, але не вплутуйтеся в сумнiвнi пiдприємства. У вихiднi вас можуть чекати проблеми i змiни вдома, до яких ви не цiлком готовi.

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01)

Придiлiть бiльше часу роботi, але вихiднi днi присвятiть собi. Намагайтеся розiбратися зi своїм внутрiшнiм свiтом. Чи не дуже багато чого викликає у вас негатив? Дiловi амбiцiї в другiй половинi тижня не принесуть бажаних результатiв, а вашi скороспiшнi iнiцiативи навряд чи потребують негайної реалiзацiї.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02)

Деякi важливi органiзацiйнi питання вирiшуватимуться важко, навiть якщо ви докладете максимум зусиль. Бажано зберiгати у секретi свої плани i задуми, щоб їх вдало втiлити у життя. На початку тижня вас в буквальному розумiннi можуть завалити роботою. Не варто зациклюватися на нагальних проблемах, подумайте про особисте життя, про сiм`ю i дiтей. У п`ятницю влаштуйте зустрiч з друзями.

РИБИ (20.02 - 20.03)

Цього тижня не слiд поспiшати i робити зайвих рухiв. Суєта лише втомить, спокiй же допоможе багато в чому розiбратися. Побережiть здоров`я, але не розслабляйтеся зовсiм. У вiвторок не дивуйтеся через думки фiлософського характеру, цей день розташовує до роздумiв i духовного зростання. У п`ятницю можливi суперечки у стосунках з родичами.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: гороскоп знаки прогноз
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 43 від 27 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх