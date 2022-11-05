Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого 17-річного Анатолія Мошуру

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 230

За свідченнями рідних він 4-го листопада близько 16.30 пішов з дому та не повернувся

За даними відділення № 3 (Нові Санжари) Полтавського райуправління поліції, юнак зник 4-го листопада. За свідченнями рідних, близько 16.30 він пішов з дому та не повернувся.

Про це повідомляє територіальний підрозділ поліції.

Прикмети Анатолія Мошури: зріст 160-170 см, волосся світле, коротке, худорлявої статури. Особливі прикмети: родимка на шиї, шрам на потилиці, татуювання у вигляді павука на щиколотці.

На момент зникнення був одягнутий у джинсові штани чорного кольору, зимову куртку синьо-чорного кольору, шапку бірюзового кольору та чорні кросівки.

- Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук Анатолія, просимо повідомити її до відділення поліції № 3 Полтавського райуправління за номерами: 0997723917 або 102, - йдеться у повідомленні.