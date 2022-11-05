Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого 17-річного Анатолія Мошуру

За даними відділення № 3 (Нові Санжари) Полтавського райуправління поліції, юнак зник 4-го листопада. За свідченнями рідних, близько 16.30 він пішов з дому та не повернувся.
Про це повідомляє територіальний підрозділ поліції.
Прикмети Анатолія Мошури: зріст 160-170 см, волосся світле, коротке, худорлявої статури. Особливі прикмети: родимка на шиї, шрам на потилиці, татуювання у вигляді павука на щиколотці.
На момент зникнення був одягнутий у джинсові штани чорного кольору, зимову куртку синьо-чорного кольору, шапку бірюзового кольору та чорні кросівки.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер